Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti! AK Parti'ye mi geçiyor?

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti. Kadir Kumbul’la beraber 3 belde belediyesinin daha AK Parti’ye geçeceği iddia edildi.

Abone ol

Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Antalya’da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik kulisler hareketlendi.

İddiaya göre, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve 3 belde AK Parti’ye geçiş hazırlığında olduğu ve bu süreçte bazı belediye meclis üyelerinin de kendisiyle birlikte hareket edeceği belirtildi.