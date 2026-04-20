Özkam Yalım'ın bir skandalı daha ifşa oldu! Diğer sevgilisi ile pozları çıktı

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın başka bir sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin romantik anlar yaşadığı, dans ettiği ve eğlendiği anlar dikkat çekti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine geniş çaplı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak gözaltına alınmıştı.

Yalım'ın, aynı kadınla farklı zamanlarda bir araçta, restoranda ve lüks bir deniz aracında samimi görüntülerinin ortaya çıktığı belirtildi.



OTEL ODASINDA SEVGİLİSİYLE BASILMIŞTI

Yalım operasyon sırasında otel odasında 25 yaşındaki sevgilisiyle birlikte yakalanırken, görüntüler kısa sürede gündeme oturmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın bu durumu da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

BAŞKA BİR SEVGİLİSİYLE GÖTÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Yalım'ın aynı kadınla farklı zaman dilimlerinde bir araya geldiği anlar yer aldı. İlk görüntülerde Yalım'ın bir araç içerisinde kadınla birlikte olduğu, müzik eşliğinde şarkı söylediği ve samimi şekilde vakit geçirdiği görüldü. Araç içindeki görüntülerde ikilinin neşeli tavırları dikkat çekti.

Devam eden görüntülerde Yalım'ın söz konusu kadınla bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği, burada uzun süre sohbet ettikleri ve yakın tavırlar sergiledikleri anlar yer aldı. Restoran ortamındaki görüntülerde ikilinin rahat ve samimi halleri dikkat çekti.

Bir diğer görüntüde ise Yalım'ın aynı kadınla lüks bir deniz aracında bulunduğu, burada müzik eşliğinde dans ettikleri görüldü. Görüntülerde ikilinin zaman zaman birbirlerine sarılarak dans ettikleri ve romantik anlar yaşadıkları anlar da yer aldı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili tartışmalar sürüyor.