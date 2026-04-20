Komşular arasında 'gürültü ve halı çırpma' kavgası çok korkunç bitti

Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada karı koca yaşamını yitirdi.

Merkez Örnekevler Mahallesi'ndeki apartmanda ikamet eden ve aralarında "gürültü yapma, halı, örtü çırpma" gibi sebeplerle husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (67) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Bodur çifti, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlılar Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ. (42) güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

