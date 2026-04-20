Geliniyle basılan adam oğlunu bıçakladı! Karısı eşyalarını sokağa atıp yaktı

İZMİT'ten gelen haber akıllara zarar. Geliniyle uygunsuz durumda yakalanan kayınpeder, oğlunu bıçakladı.. Durumu öğrenen karısı tüm eşyalarını sokağa atıp yaktı. Durumun iğrenç yönü ise geliyle basılan kayınpeder meğer aynı zamanda onun dayısıymış. Kayınvalidenin iddiasına göre kocası gelinine ilk başta tecavüz etmiş, sonrasında kız mecbur kaldığından ilişkiye devam etmiş.

İZMİT Tavşantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, G.G. (44) isimli kayınpederin, hem yeğeni hem de gelini olan Y.Ç. (22) ile uygunsuz durumda yakalanması sonucu aile içerisinde şiddetli kavga çıktı. Olayda kendi oğlunu bıçaklayan G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, 16 Nisan'da meydana gelen olayda, G.G.'nin gelini Y.Ç. ile uygunsuz bir şekilde yakalanması üzerine aile içerisinde arbede yaşandı. Kavgayı örtbas etmek istediği iddia edilen G.G., bu esnada oğlu Y.G.'yi (22) yüzünden bıçakladı. Kavgada toplamda iki kişinin yaralandığı belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"HEM GELİNİM HEM GÖRÜMCEMİN KIZI"

Gözaltına alınan G.G. cezaevine gönderilirken, adliye önünde duruma tepki gösteren eşi N.G., yaşananların dehşetini dile getirdi. N.G. şunları anlattı:

-"Benim gelinim aynı zamanda görümcemin kızı. Kocam dayısı oluyor.

-Ben gelinimle beraber gördüm. Torunum var çocukları bebeklere baba almak için evlerine gittim. Seslendim seslendim gelinim ses vermedi.

-İlk başta zorla yapmış, tecavüz etmiş, sonra tutmuş yanında, kızın gidecek yeri yok diye.

-Gelinimin 2 tane çocuğu var, onlarda oğlumdan değil kocamdan olabilir. -Oğlumu da dövdü. Gelinim de hamileydi. Düşük de yaptı. Oğlumu bıçakladı. Hastaneden getirdiler buraya oğlumu da. Ben hepsinden şikayetçiyim.

Yaşananların ardından öfkesi dinmeyen N.G., eşi G.G.'ye ait kişisel eşyaları toplayarak sokak ortasında ateşe verdi.