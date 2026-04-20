Osman Cevdet Akçay'a ne oldu? Merkez Bankası başkan yardımcısı sessizce...

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın durumu merak konusu oldu. Ünlü ekonomist Dr. Osman Cevdet Akçay'ın ismi TCBM'nin sitesinden kaldırıldı, öz geçmişi de silindi. Osman Cevdet Akçay'ın görevden ayrıldığı ortaya çıktı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ünlü ekonomist Dr. Osman Cevdet Akçay'ın sessiz sedasız görevinden ayrıldığı ortaya çıktı. Yaş haddi nedeniyle nisan ayında emekliye ayrılacağı bilinen Cevdet Akçay'ın adı, TCMB'nin internet sitesinde yer alan 'Yönetim Komitesi' sayfasından kaldırıldı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın özgeçmişi de TCMB'nin internet sitesinden silindi. Görevden ayrılan Cevdet Akçay'ın çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da yer almayacağı öğrenildi.



GELİŞİ SÜRPRİZ OLMUŞTU

Osman Cevdet Akçay, Temmuz 2023'te Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı döneminde başkan yardımcılığı görevine getirildi. Şahin politikaları ile bilinen Cevdet Akçay'ın Merkez'deki bu kritik pozisyonu kabul etmesi sürpriz olmuştu. Osman Cevdet Akçay, 3 yıl bu görevde kaldı.