İran savaşında işler karıştı! Müzakere bilmeceye döndü yeni saldırı var

İRAN savaşından son dakika haberler var. ABD'nin ablukası ise kapanan Hürmüz Boğazı'nda yine sıcak anlar var. İran misilleme yaptı ve bölgedeki ABD gemilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Pakistan'da bugün yapılması planlanan barış müzakereleri ise bilmeceye döndü. Tahran'dan gelen haber 'müzakerelere' katılmayacakları yönünde oldu.

İRAN savaşında bu hafta kaos ve misellemeler var. Gelen son dakika haberlere göre İran insansız hava araçları ile misillemede bulundu. İran’ın yarı resmi Tesnim haber ajansı gelişmeyi duyurdu. Habere göre ABD'nin İran gemisine saldırmasının ardından, İran’ın buna karşılık olarak bölgede konuşlu ABD savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

ABD HÜRMÜZ'DE SALDIRMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'nin uyguladığı ablukayı aşmaya çalışan İran'a ait bir yük gemisinin ele geçirildiğini söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemileri tamamen kontrolümüz altında ve içinde ne olduğuna bakıyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN VURURUZ DEMİŞTİ
İranlı askeri yetkililer, ABD’nin deniz ablukası kararına misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatıldığını duyurmuş, yapılan açıklamada İran’ın izni olmadan bölgeden geçmeye çalışacak her türlü gemi ve tanker için askeri müdahale seçeneğinin devrede olacağı uyarısı yapılmıştı.

MÜZAKERE BİLMECESİ
İran savaşında günün en önemli gelişmesi ise Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerdi. Pakistanlı diplomatik kaynakların Anadolu Ajansı’na verdiği bilgiye göre, İran heyetinin bu akşam Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile yapılması planlanan ikinci tur müzakerelere katılması bekleniyordu. İran tarafından gelen son açıklama ile müzakere işi muammaya döndü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ile ABD arasında ikinci tur görüşmelere ilişkin “şu an için herhangi bir plan bulunmadığı” vurgulandı.

