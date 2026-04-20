Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi: Hayatınızı kurtarmak için kaçın

Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 7,4 büyüklüğünde depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, deprem nedeniyle Tokyo ile Aomori eyaleti arasındaki bazı tren seferleri durduruldu.

Deprem başkent Tokyo'da hissedildi. Depremden sonra 3 metre büyüklüğünde bir tsunaminin Iwate bölgesine varmasının beklendiği duyuruldu.

Devlet televizyonu 'lütfen acilen kaçın, Büyük Doğu Japonya Depremi'ni hatırlayın, hayatınızı kurtarmak için kaçın' uyarısını yaptı.

Açıklamanın devamında "Tepelere kaçın. Eğer tepe yoksa binaların tepelerine kaçın. Sakın arkanıza bakmayın veya durmayın. İnsanların kaçması için bağırarak kaçın" denildi.

Bölge sakinlerinin acilen bölgeyi boşaltması ve yüksek yerlere gitmeleri emredildi. Japon Devlet Basını NHK'ye göre tsunami kıyılara vurmuş olabilir.

Buna karşılık Hakkaido bölgesindeki nükleer ve termal elektrik üretim tesislerinden sorumlu olan Hokkaido Elektrik, "nükleer ve termal tesislerde hiçbir sorun olmadığını" vurguladı.