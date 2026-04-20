Kosova, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etti

Kosova hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etme kararı aldı.

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü ilan edilmesine yönelik karar alınması görüşüldü. Karar taslağını hükümete tanıtan Kosova Başbakanı Albin Kurti, söz konusu taslağın İran Devrim Muhafızları Ordusunun Kosova Cumhuriyeti’nde terör örgütü olarak ilan edilmesi için hukuki ve stratejik temeli ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Kurti, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, terörizmi ve organize şiddeti dış politikanın bir aracı olarak kullanan, bölgesel ve küresel istikrarsızlığa katkıda bulunan bir yapı olarak tanımlanmıştır. Kosova, bu karar aracılığıyla uluslararası güvenliğin, demokratik değerlerin ve insan haklarının korunmasına yönelik tutumunu güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurti, ülkesinin terörizme karşı ortak mücadelede stratejik müttefiklerinin yanında yer aldığını bu kararla birlikte açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Yapılan oylamada öneri kabine üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

İran, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

