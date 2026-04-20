BIST 14.484
DOLAR 44,88
EURO 52,85
ALTIN 6.911,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kurutma kanalına devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Şerif Ç. (32) yönetimindeki 35 LK 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Şerif Ç. ile araçta bulunan Gülümser Ç. (28), Nasıf Ç. (8), Senay Ç. (5), Hakan S. (26), Suna Güneş S. (24) ve Filiz A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Nasıf Ç. ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A'nın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
