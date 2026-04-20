"Kazan enflasyonu" kapıda: Tabildota yüzde 20 zam yolda

ABD-İran gerilimi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve artan lojistik maliyetler, Türkiye’deki gıda tedarik zincirini sarstı. YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, son dönemde sebze ve meyvede yaşanan %20’lik artışın ardından, catering sektöründe "kazan enflasyonu" olarak tanımlanan maliyet artışının 1,5 ay içinde tabaklara yansıyacağını açıkladı. 20/04/2026 08:10

Orta Doğu’da tırmanan savaşın ekonomik artçı şokları, tarladan sofraya uzanan zincirde kırılmalara neden oluyor. Enerji ve lojistik maliyetlerindeki öngörülemez yükseliş, 11,3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Türkiye catering pazarında fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdi.

TARLADAN MARKETE FİYAT UÇURUMU

Gıda fiyatlarındaki spekülatif ve maliyet kaynaklı artışa dikkat çeken YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, bir ürünün tarladan rafa gelene kadar uğradığı değer değişimini çarpıcı bir örnekle paylaştı: "Tarlada 8 lira olan bir ürün, komisyoncu ve nakliye maliyetleriyle halde 26 liraya, markette ise 50 liraya ulaşıyor." Bozdağ, savaşın başlangıcından bu yana taze meyve ve sebze grubunda %15 ile %20 arasında net bir artış gözlemlediklerini belirtti.

TABİLDOT FİYATLARI İÇİN 1,5 AYLIK GÖZLEM SÜRESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplu yemek sektöründe fiyatların genellikle 3 aylık periyotlarla belirlendiğini hatırlatan Bozdağ, sektörün mevcut durumu bir süre daha sübvanse edeceğini ancak sınırın aşıldığını ifade etti:

"Şu an gıda maliyetleri ciddi şekilde arttı. Piyasayı 1-1,5 ay daha gözlemleyeceğiz. Ancak önümüzdeki süreçte maliyetlerimizi ifade eden ‘kazan enflasyonunun’ %20 oranında artmasını bekliyoruz."

İHRACAT ROTALARINDA "IRAK" ENGELİ

Sektörün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devasa operasyonlar yürüttüğünü belirten Bozdağ, lojistik yolların kapanmasının ihracatı zorlaştırdığını söyledi. Suudi Arabistan ve Katar operasyonlarında sorun yaşanmazken, Irak tarafındaki bürokratik engellerin Türk tırlarını durma noktasına getirdiği kaydedildi:

Irak yönetiminin tırların 12 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesi, şoförlerin dinlenme süreleri göz önüne alındığında lojistik akışı imkansız hale getiriyor. Konu, çözüm için TOBB ve ilgili bakanlıklara taşındı.

RAKAMLARLA TÜRKİYE CATERİNG SEKTÖRÜ

Türkiye’nin catering pazarı, stratejik önemi ve ekonomik girdisiyle devasa bir ekosistemi temsil ediyor:

Pazar Büyüklüğü: 11 milyar 297 milyon dolar.

Hizmet Kapasitesi: 36 milyon kişilik potansiyel pazarın henüz %20’sine (6,1 milyon kişi) hizmet veriliyor.

Mesleki Çarpan: Yurt dışı operasyonlarda personelden ekipmana kadar her şey Türkiye’den tedarik edilerek 56 farklı meslek grubuna iş imkanı sağlanıyor.