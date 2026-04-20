Saadet seçim startını verdi: Belediye koridorlarını Dallas'a, okulları Teksas'a çevirdiler

Saadet Partililer Ankara'da 'Türkiye Divanı' programında buluştu. Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Dersimize çok iyi çalıştık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Saadet Partisi iktidara hazırız" dedi. Mahmut Arıkan, seçim takvimini başlattıklarını belirttiği konuşmasında 'seferberlik' ilan etti. Arıkan okul saldırıları ve belediye operasyonları için de"Belediye koridorlarını Dallas’a, sokakları Teksas’a çevirdi bunlar." eleştirisini yöneltti.

Abone ol

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin teşkilat üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Divanı" programında konuştu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin konuşan Arıkan, öğrencilerini korumak için canını feda eden öğretmen Ayla Kara’yı ve hayatını kaybeden öğrencileri andı. Mahmut Arıkan, şunları söyledi:

Belediye koridorlarını Dallas'a okulları Teksas'a çevirdiler

"Biz Milli Görüş gömleğini çıkarttık" açıklamasının yapıldığını hatırlatan Arıkan, şunları söyledi:

-"Biz elhamdülillah Milli Görüşçüleriz. Sizin beğenmediğiniz o gömlek bizim şeref nişanemiz. Milli Görüş bu ülkede, defalarca hükümet oldu… Defalarca koalisyon ortağı oldu… En önemli bakanlıkları yönetti… Yerel yönetimlerde iktidara geldi… Ne belediyelerimiz hakkında, ne de bakanlarımız hakkında, bir tane şaibe duydunuz mu? Bir tane usulsüzlük gördünüz mü? Bir tane yolsuzluk imasına şahit oldunuz mu? Hayır! Bir de bugüne bakalım!

- Üzülerek söylüyorum ki; belediye koridorlarını Dallas’a, sokakları Teksas’a çevirdiler.

-Peki, “Sayın Arıkan, Saadet partisi iktidara gelince ne olacak?” Huzurlarınızda söz veriyorum: Allah’ın izniyle ilk iş olarak, bütün bakanlıkların, bütün belediyelerin kapısına “Önce Ahlak ve Maneviyat” tabelasını asacağız.” Türkiye’yi taşıyamayan bir iktidarla; karşı karşıyayız…Sayın Cumhurbaşkanı bir zamanlar ne demişti? “Metal yorgunluğu” demişti… Bu sözün üzerinden neredeyse on yıl geçti… Şimdi; O metal daha da paslandı O metal daha da çürüdü. Artık Türkiye’yi taşıyamaz hale geldi... Oysa; dünyanın büyük kırılmalar yaşadığı, yüz yıllık yeni planların yapıldığı bir dönemde Türkiye; yorgun bir iktidarın gölgesinde yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor!”

BANA NE AMERİKADAN

Türkiye'nin, dünyanın vicdan ve adalet kutbu olmak zorunda olduğunu söyleyen Arıkan, şunları kaydetti:

-"Böylesine büyük bir tarihî sorumluluk, yorgun kadrolarla, ezberlenmiş cümlelerle taşınamaz! Ufku daralmış, heyecanını kaybetmiş bir iktidar bunu yapamaz. Türkiye; fırsatları milletin hayrına çevirebilen, sorumluluktan kaçmayan; yük almaktan korkmayan, birilerinin övgüsünü beklemeden, feraset ve cesaretle, ‘bana ne Amerika’dan’, ‘bana ne Amerika’dan’ diyebilecek; bir irade tarafından yönetilmek zorundadır.

SAADET İKTİDARA HAZIR

Genel Başkan Arıkan, Türkiye’nin bütün meselelerinin, çözüm yollarını ortaya koydukları "Saadet Çözer" adlı çalışmalarının hazır olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

-"Biz dersimize çok iyi çalıştık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Saadet Partisi iktidara hazırız. Bunlar projelerimizdi. Peki, iktidara gelince yapacağımız ilk düzenlemeler ne olacak? En önce devleti yeniden, milletin devleti haline getireceğiz. Kurumu kişiye, hukuku keyfe, yönetimi talimata teslim etmeyeceğiz. ‘Hukuk devletini’ yeniden hakim kılacağız. Ülke kararnamelerle değil, yasalarla yönetilecek. Ülkedeki tek gerçek saray; ‘Adalet Sarayı’ olacak. Kurumların kilit noktalarına yerleştirilen partizan kadrolaşmayı, tasfiye edeceğiz. Devlet kadrolarını ‘parti bürosu’ gibi kullanan anlayışı sona erdireceğiz."