İsrail'den Lübnan'da uyarı: Litani Nehri'ne yaklaşmayın

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da uyarı yayınladı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölge sakinlerini belirlenen hattın güneyine geçmemeleri konusunda uyardı.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, ateşkes sürecinde askerlerin Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğünü belirtti. Adraee, Hizbullah’ın faaliyetlerinin devam ettiğini öne sürerken “güvenlik riskleri” nedeniyle sivillerin sınır köylerine dönmemesini istedi.

İsrail, Gazze'de çektiği “sarı hattın” benzerini de Lübnan'da çekerek o bölgede bulunan Lübnan köylerinin yıkılmasını istemişti.

Ateşkes sırasında Lübnan semalarında uçan bir İsrail dronu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 16 Nisan'da duyurulan yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin ardından yerinden edilen binlerce Lübnanlı evlerine dönmek üzere harekete geçti. Yerinden edilen on binlerce kişinin Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'un güney banliyölerine dönmeye başladığı, özellikle Sayda ve Sur şehirlerine giden sahil yollarında ve otoyollarda aşırı trafik yoğunluğu oluştuğu belirtildi.

Lübnan'ın kuzeyinden ve Cebel-i Lübnan bölgelerinden güneye doğru gerçekleşen bu eve dönüşün 17 Nisan'dan beri devam ettiği ifade ediliyor.

Sidon kenti yakınlarında evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılar

Bölgedeki kaynaklar, Beyrut'un kuzeyinden güney banliyölerine giden yollarda ağır bir trafik akışı olduğunu ve otoyollarda ciddi bir sıkışıklık yaşandığını ifade etti.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı saldırıların bilançosunda, en az 2 bin 196 kişinin öldüğü ve 7 bin 185 yaralı olduğu açıklandı. Bir milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden olan saldırıların ardından sağlanan geçici ateşkes sürecinde, İsrail askeri yetkilileri bölgedeki "güvenlik riskleri" gerekçesiyle sivil hareketliliğini kısıtlamaya yönelik uyarılarını sürdürüyor.

KIRILGAN ATEŞKESTE “İHLAL” İDDİASI

Hizbullah, geçici ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğü gerekçesiyle Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef aldıklarını açıkladı.Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 3 gündür devam eden ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinden Deyr Siryan beldesinin Sala bölgesine ilerleyen 8 zırhlı araçtan oluşan İsrail ordusu konvoyunun daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi.

Saldırılarda İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının imha edildiği belirtildi. İsrail ordusundan ise bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.