Alman basınından Türk diplomasisine övgü! Almanya için 'kapının dışında kaldı' yorumu

Alman Die Zeit analizine göre Antalya Diplomasi Forumu, değişen küresel dengeleri gözler önüne sererken Türkiye’nin esnek ve çok yönlü diplomasi gücünü öne çıkardı. Avrupa ve özellikle Almanya’nın ise bu yeni düzende geri planda kaldığı vurgulandı.Analizde, "Dünya Antalya’da geleceği tartışırken Almanya kapının dışında kaldı." ifadelerine yer verildi.

Zeit gazetesinde Antalya Diplomasi Forumu (ADF) hakkında kaleme alınan analizde, forumun mevcut küresel güç dengelerindeki değişimi gözler önüne serdiği belirtildi.

Türkiye’nin farklı aktörlerle eş zamanlı temas kurabilen esnek diplomasi anlayışına dikkat çekilen yazıda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesle konuşuyor: Ukraynalılarla ve Ruslarla, Ermenilerle ve Azerbaycanlılarla, İranlılarla ve Amerikalılarla. Bu, bir sarkaç gibi ileri geri sallanan bir politika." ifadesine yer verildi.

Analizde, Türkiye'nin geçmiş yıllarda dünyanın yarısına yayılan ince işlenmiş bir ilişki ağı kurduğu ve çatışmalarda arabulucu, ihtiyaç anında ise yardımsever bir aktör olarak kendisini giderek daha başarılı şekilde konumlandırdığı vurgulandı.

Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da forumda yer almasının, Türkiye’nin tüm taraflara açık diplomatik yaklaşımının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

"Kararlar, odada bulunanlar tarafından alınır" şeklindeki diplomasi anlayışına atıf yapılan analizde, Antalya’daki zirvenin bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın 'Türkiye barışın anahtarı' sözüne vurgu yapıldı

Analizde, Erdoğan’ın forumun açılışında Türkiye’yi "barışın anahtarı" olarak tanımladığı ve organizasyonu "geleceğe dair bir umut platformu" şeklinde nitelendirdiği aktarıldı.

Türkiye'ye övgü, Alman hükümetine eleştiri

Öte yandan Avrupa’nın, özellikle de Almanya’nın, değişen dünya düzenine yeterince hızlı uyum sağlayamadığı eleştirisi yapıldı.

ABD’nin küresel rolünü kademeli olarak azaltmasının ardından bölgesel aktörlerin önem kazandığına işaret edilerek, Avrupa Birliği’nin bu yeni düzende nasıl konumlanacağına dair soru işaretleri bulunduğu ifade edildi.

Antalya’daki görüşmelerde AB’nin sınırlı bir rol oynadığına dikkat çekilen değerlendirmede, büyük Avrupa ülkelerinden üst düzey katılımın olmaması da eleştirildi.

Değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forum aracılığıyla geniş uluslararası ilişkiler ağını sergilediği, buna karşın Almanya’nın bu ağın dışında kaldığı belirtildi.

"Dünya Antalya'da geleceği tartıştı"

Zirveye katılan Hessen Eyaleti Uluslararası İlişkiler Bakanı Manfred Pentz’in, daha fazla üst düzey Alman siyasetçinin forumda yer almasının "stratejik açıdan akıllıca olacağı" yönündeki görüşüne de yer verilen analizde, dünya geleceğinin tartışıldığı bir platformda Almanya’nın yokluğunun dikkat çekici olduğu kaydedildi.

"Almanya kapının dışında kaldı"

Analizde, "Dünya Antalya’da geleceği tartışırken Almanya kapının dışında kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak
Saadet seçim startını verdi: Belediye koridorlarını Dallas'a, okulları Teksas'a çevirdiler
"Kazan enflasyonu" kapıda: Tabildota yüzde 20 zam yolda
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Yılın ilk çeyreğinde ihracat düştü
Yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesti cezayı yedi
Hizbullah'tan ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail ordusuna saldırı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Mutlak Butlan' için yol haritası! O isimleri partiden gönderecek
Bir kadını yüzünden bıçakladı! Elleri kanlı TikTok'ta yayın yaptı
Çalık Holding'in acı günü! İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?
Saldırılar sonrası okul yöneticileri görevden alınmıştı! Nedeni ortaya çıktı...
