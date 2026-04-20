Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?

Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla beklenirken gündem maddeleri de belli oldu. Toplantıda ağırlıklı olarak ülke gündemini sarsan okul saldırıları ve bu kapsamda alınacak tedbirler öne çıkacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde iç güvenlik ve dış politika başlıkları yer alıyor.

Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alınacak? Tek konu ağırlık kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç güvenlik ve dış politika konularını görüşmek üzere toplanacak.

Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası alınacak güvenlik tedbirleri ele alınacak.

ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkes müzakereleri ve Türkiye ekonomisine etkileri konuşulacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve ilgili yasal düzenleme hazırlıkları gündemde olacak. Gülistan Doku soruşturmasının son durumu hakkında bilgi verilecek.



Beştepe’deki toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelerek gündem sarsan okul saldırıları ele alınacak. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak güvenlik tedbirleri masada olacak. Bu kapsamda inceleme yapan bakanlıkların hazırladığı raporlar göz önüne alınarak okullar için hayata geçirilecek yeni önlemlerin değerlendirilecek.

İRAN SAVAŞI MÜZAKERELERİ

Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler de kabine gündeminde olacak. ABD, İsrail ve İran arasında devam eden ateşkes kapsamında süren müzakereler ve son durum geniş bir çerçeve içinde ele alınacak.

Hürmüz Boğazı’nın tekrar kapanmasının etkisi ve bu durumun Türkiye ekonomisine yansıması da toplantı çatısı altında konu edilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusu da toplantıda işlenecek. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma aşamasıyla ilgili gelinen nokta ve süreçle ilgili yasal düzenleme hazırlıkları ve güvenlik politikalarına dair yeni yol haritası da konuşulacak.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

2020 yılında Tunceli'de kaybolan ve bir cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son durumun da kabine üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.