BIST 14.588
DOLAR 44,88
EURO 52,82
ALTIN 6.903,84
HABER /  GÜNCEL

Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?

Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla beklenirken gündem maddeleri de belli oldu. Toplantıda ağırlıklı olarak ülke gündemini sarsan okul saldırıları ve bu kapsamda alınacak tedbirler öne çıkacak. İşte detaylar...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde iç güvenlik ve dış politika başlıkları yer alıyor.

Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alınacak? Tek konu ağırlık kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iç güvenlik ve dış politika konularını görüşmek üzere toplanacak.
Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası alınacak güvenlik tedbirleri ele alınacak.

ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkes müzakereleri ve Türkiye ekonomisine etkileri konuşulacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve ilgili yasal düzenleme hazırlıkları gündemde olacak. Gülistan Doku soruşturmasının son durumu hakkında bilgi verilecek.

Beştepe’deki toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelerek gündem sarsan okul saldırıları ele alınacak. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak güvenlik tedbirleri masada olacak. Bu kapsamda inceleme yapan bakanlıkların hazırladığı raporlar göz önüne alınarak okullar için hayata geçirilecek yeni önlemlerin değerlendirilecek.

İRAN SAVAŞI MÜZAKERELERİ

Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler de kabine gündeminde olacak. ABD, İsrail ve İran arasında devam eden ateşkes kapsamında süren müzakereler ve son durum geniş bir çerçeve içinde ele alınacak.

Hürmüz Boğazı’nın tekrar kapanmasının etkisi ve bu durumun Türkiye ekonomisine yansıması da toplantı çatısı altında konu edilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusu da toplantıda işlenecek. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma aşamasıyla ilgili gelinen nokta ve süreçle ilgili yasal düzenleme hazırlıkları ve güvenlik politikalarına dair yeni yol haritası da konuşulacak.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

2020 yılında Tunceli'de kaybolan ve bir cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son durumun da kabine üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Saldırılar sonrası okul yöneticileri görevden alınmıştı! Nedeni ortaya çıktı...
Saldırılar sonrası okul yöneticileri görevden alınmıştı! Nedeni ortaya çıktı...
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapanlara gözaltı kararı
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapanlara gözaltı kararı
Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"
Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 25 şüpheli daha yakalandı
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 25 şüpheli daha yakalandı
İran duyurdu: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi
İran duyurdu: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi
Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi
Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi
Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı
Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı
Trump duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Trump duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Netanyahu’dan İran mesajı: Henüz işimiz bitmedi
Netanyahu’dan İran mesajı: Henüz işimiz bitmedi
Ukrayna’dan Türkiye’de zirve çağrısı: Başvuruda bulunduk
Ukrayna’dan Türkiye’de zirve çağrısı: Başvuruda bulunduk