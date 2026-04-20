Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi’nin koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi dosyaya girdi. Eroğlu’nun beyanlarında yer alan zarf, SIM kart ve para transferi detayları dikkat çekti.

Çok çarpıcı detaylara ilk kez tv100 ulaştı. Eroğlu ifadesinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından ailenin valiliğe geldiği süreçte, dönemin vali tarafından kendisine kapalı bir zarf verildiğini ve bu zarfın Ankara’ya gönderilmesinin istendiğini söyledi.

Zarfın içeriğini o an bilmediğini belirten Eroğlu, daha sonra zarfın içinde Gülistan Doku’ya ait bir SIM kart bulunduğunu öğrendiğini anlattı.

"SOSYAL MEDYA GÜRKAN" DETAYI

Şüpheli, zarfı telefonunda “Sosyal Medya Gürkan” olarak kayıtlı kişiye gönderdiğini, bu kişinin daha sonra adının Gökhan Ertok olduğunu öğrendiğini ifade etti.

SIM kartın otobüsle Ankara’ya gönderildiğini belirten Eroğlu, ardından yine otobüsle geri gelen dosyayı teslim alarak doğrudan valiye götürdüğünü söyledi.

SON SİNYAL KONUMLARI İKİ AYRI NOKTAYI GÖSTERİYOR

Eroğlu, Gökhan Ertok’un kendisine iki ayrı konum gönderdiğini, bu konumların Gülistan Doku’nun telefonundan alınan son sinyal bilgileri olduğunu aktardığını belirtti.

Bu talimat üzerine koruma ekibinden polislerle birlikte söz konusu bölgelere gittiklerini anlatan Eroğlu, konumların: Öğretmenevi çevresi, Uzunçayır Barajı yakınları olduğunu söyledi.

PARA TRANSFERLERİNİ VALİ TALİMATIYLA YAPTIM

Eroğlu, Gökhan Ertok’a farklı tarihlerde para gönderdiğini de doğruladı. Bu transferlerin vali talimatıyla yapıldığını savunan Eroğlu, gönderilen paraların sosyal medya çalışmaları ve teknik destek karşılığı “harçlık” olarak verildiğini ifade etti.

Parayı kendi hesabından gönderdiğini, ardından nakit olarak valilikten geri aldığını da sözlerine ekledi.

BAZ KAYITLARI SORULDU: RESMİ PROGRAMA OLABİLİR

Daraltılmış baz kayıtlarında Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde bulunduğuna ilişkin tespitler de Eroğlu’na soruldu.

Eroğlu, söz konusu bölgeye gitmişse bunun yalnız değil, resmi program kapsamında vali ve koruma ekibiyle birlikte gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü.

Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile aynı bölgede bulunduğu iddiasını ise kesin bir dille reddetti.

"KİMSEDEN BİR KORKUM YOK"

Eroğlu ifadesinin sonunda, “Ben tüm bildiklerimi samimi şekilde anlattım, kimseden korkum yok” dedi.