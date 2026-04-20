SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL ödenecek! Düzenleme geçti
Memur ve işçi kadınlar için doğum izni süresi 24 haftaya çıkarken; rapor parası da artacak. SGK'lı annelere en az 123 bin 312 TL, memur anneye ise 247 bin 560 TL ödenecek.
Doğum izninde yeni gelişme... Çalışan kadınların yıllardır beklediği haber geldi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre; doğum yapan memur ve işçi kadın çalışanlara 24 hafta izin verilecek.
İŞE DÖNÜŞ ORANLARI DA TAKİPTE
Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar" araştırması kapsamında doğum yapan annelerin işe dönüş oranlarını da mercek altına aldı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ise detaylar şöyle;
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK
İşçi ve memur kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilecek.
Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya işyerinde çalışabilecek. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara 10 gün izin verilecek.