Netanyahu’dan İran mesajı: Henüz işimiz bitmedi

ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkeste süre ilerlerken, kalıcı barış sağlanamaması halinde bölgede yeniden çatışma riski gündemdeki yerini koruyor. İslamabad’daki müzakerelerin ilk turundan sonuç çıkmazken İran, ABD’nin deniz ablukasını gerekçe göstererek ikinci tur görüşmelere katılmama kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran’a yönelik saldırıların “henüz bitmediğini” özellikle vurgulayarak bölgede yeni gelişmelerin yaşanabileceği mesajını verdi.

Abone ol

ABD ile İran arasında imzalanan iki haftalık ateşkeste günler ilerliyor.

Süre dolana kadar kalıcı bir barış konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda bölge yeniden bir ateş çemberi ile karşı karşıya kalacak.

İRAN, GÖRÜŞMELERE OLUMSUZ YANIT VERDİ

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan müzakerelerin ilk turundan sonuç alınamazken görüşmelerin ikinci turu öncesi bazı pürüzler yaşanıyor.

ABD'nin öncü heyetinin Pakistan'a geldiği aktarılırken Tahran yönetimi ise ABD'nin ablukası nedeniyle heyet göndermeme kararı aldı.

NETANYAHU'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi.

"HENÜZ BİTMEDİ"

Netanyahu, Milei ile yaptığı ortak açıklamada İran’a yönelik saldırılar hakkında konuştu.

Savaşın tam olarak bitmediğini belirten Netanyahu, "Büyük başarılar elde ettik ama henüz bitmedi.

Her an yeni gelişmeler getirebilir." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR OLAYIN ÖNCESİ"

Basın toplantısını düzenlediği mevkidaşına atıfta bulunan Netanyahu, "Javier Milei her İsrail'i ziyaret ettiğinde, hemen çok büyük bir olayın öncesidir.

Yarın veya öbür gün ne getirecek, kim bilir?" ifadelerini kullandı.