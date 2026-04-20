Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı

Karagül kullanıcı isimli kadın, TikTok canlı yayınında sokak ortasında tartıştığı kadını yere yatırıp üzerine çıkarak bıçakladı. Kan donduran görüntüleri canlı izleyen takipçileri dehşete düştü.

Açtığı canlı yayında sokak ortasında önce tartıştığı ardından darp ettiği kadını bıçaklayan sosyal medya fenomeni Karagül, "Hepinizi bu hale getiririm. Beni siz bu hale getirdiniz. Gördünüz mü, hepinizi bu hale getiririm" diye tehditler savurdu.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET

Dehşetin yaşandığı olay yerinde vatandaşlar 'yapma, yapma' diyerek elinde bıçak olan Tiktok fenomenini engelleye çalıştığı görüldü. Canlı yayın görüntüsü bir süre sonra kapanarak karanlık ekrana geçti.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

Fenomen M.C., daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası ise üç çocuğu devlet korumasına alınırken, fenomenin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.