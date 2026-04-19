Fenerbahçe Opet EuroLeague şampiyonu

EuroLeague Kadınlar finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 mağlup ederek organizasyonda 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

EuroLeague Kadınlar finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Pabellon Principe Felipe'de oynanan maçın ilk çeyreği Fenerbahçe'nin 17-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-32 önde girdi.

Dengede geçen üçüncü çeyrek Miguel Mendez'in öğrencilerininin 51-45 lehine bitti.

Son çeyrekte üstünlük el değiştirmedi ve Fenerbahçe Opet parkeden 68-55 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı.

20 sayıyla oynayan Emma Meesseman, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe 3. kez zirvede

Fenerbahçe Opet, 7. finalinde EuroLeague’de 3. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da kupaya uzanmıştı.

MVP finalde yoktu

Galatasaray Çağdaş Faktoring’in yıldızı Dorka Juhasz, yarı finalde Zaragoza karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle finalde forma giyemedi.

Juhasz, bu sezon EuroLeague’de en değerli oyuncu (MVP) ödülünün sahibi olmuştu.

EuroLeague’de 3. Türk finali

EuroLeague Kadınlar’da 3. kez Türk finali oynandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundaki finalde de karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılı ekip 69-58’lik galibiyetle tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak EuroLeague'i kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Fenerbahçe ise 2022-2023 sezonunda bir başka Türk temsilcisi ÇBK Mersin’i 99-60 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Avrupa’da çifte zafer

2026 sezonu, Türk kadın basketbolu adına tarihi bir yıl oldu.

EuroLeague’de Fenerbahçe Opet, EuroCup’ta ise ÇBK Mersin şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’ye Avrupa’da çifte kupa sevinci yaşattı.

Meesseman'ın 7. kupası

Fenerbahçe Opet'in yıldız ismi Emma Meesseman, EuroLeague'de 7. şampiyonluğunu yaşadı.

Belçikalı efsane, Fenerbahçe Opet'le 3, Ekateringburg ile ise 4 kez kupayı kaldırmayı başarmıştı.

Meesseman, EuroLeague Kadınlar tarihinde üst üste üç kez (2023, 2024, 2025) en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk oyuncu olma apoletini de taşıyor.

Miguel Mendez 4. kez zirvede

Fenerbahçe'nin başantrenörü Miguel Mendez, 4. kez EuroLeague Kadınlar'da kupa kaldırdı.

İspanyol çalıştırıcı daha önce Ekaterinburg ile 2018, 2019 ve 2021 yıllarında şampiyon olmuştu.