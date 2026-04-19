Binlerce engelli bugünü bekliyordu! EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce engelli bugünü bekliyordu! EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 81 ilde 115 bin 883 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Peki 115 bin 883 adayın başvurduğu EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yapıldı.

Sınav, 81 ildeki 97 sınav merkezinde gerçekleştirildi, 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanıldı. 

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenen sınava, 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adayların, testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ve engel gruplarına göre 20, 30 ile 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulandı. Bu kapsamda, 4 bin 591 aday işitme-1 testinden, 19 bin 990 aday zihinsel engelli testinden ve 91 bin 302 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girdi.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.

Fenerbahçe Opet EuroLeague şampiyonu
Fenerbahçe Opet EuroLeague şampiyonu
İran'dan ABD'ye rest! Trump tehdit etmişti...
İran'dan ABD'ye rest! Trump tehdit etmişti...
Trabzonspor Başakşehir karşısında 90+3'te yıkıldı!
Trabzonspor Başakşehir karşısında 90+3'te yıkıldı!
KKTC’den Türkiye ile tam koordinasyon vurgusu, İsrail'e uyarı!
KKTC’den Türkiye ile tam koordinasyon vurgusu, İsrail'e uyarı!
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesine ulaşıldı
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Artık 'iyi adam' diye bir şey yok
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Artık 'iyi adam' diye bir şey yok
Ankara’da Bilkent koşusu nedeniyle bu yollar kapanacak
Ankara’da Bilkent koşusu nedeniyle bu yollar kapanacak
Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından eli boş döndü
Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından eli boş döndü
Erzurumspor 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de!
Erzurumspor 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de!
Ugandalı general yine haddini aştı! Tepki çeken Türkiye sözleri...
Ugandalı general yine haddini aştı! Tepki çeken Türkiye sözleri...
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
İrfan Can Kahveci kornerden attı, Kasımpaşa kazandı
İrfan Can Kahveci kornerden attı, Kasımpaşa kazandı