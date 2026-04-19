Binlerce engelli bugünü bekliyordu! EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 81 ilde 115 bin 883 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Peki 115 bin 883 adayın başvurduğu EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yapıldı.

Sınav, 81 ildeki 97 sınav merkezinde gerçekleştirildi, 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanıldı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenen sınava, 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adayların, testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ve engel gruplarına göre 20, 30 ile 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulandı. Bu kapsamda, 4 bin 591 aday işitme-1 testinden, 19 bin 990 aday zihinsel engelli testinden ve 91 bin 302 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girdi.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.