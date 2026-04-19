KKTC’den Türkiye ile tam koordinasyon vurgusu, İsrail'e uyarı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye ile dış politikada tam koordinasyon içinde olduklarını vurgularken İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı uyarıda bulundu. Erhürman, Kıbrıs Türklerinin çözüm için müzakerelere açık olduğunu ancak görüşme masasına hapsolmayacağını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki askeri yığınak girişimlerinin “nafile” olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erhürman, bölgede yayılmacı politikalar sergileyen İsrail'e uyarıda bulundu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÇOK YARARLI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Erhürman, ADF'nin "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasının doğru seçilen bir tema olduğunu belirterek, bu temanın Kıbrıslı Türkler olarak en fazla sıkıntı yaşadıkları konulardan biri olduğunu söyledi.

"Sürekli bir belirsizlik ortamının içindeyiz ama tabii bugün dünya büyük bir belirsizlik ortamının içerisine girdi. Belirsizliğin yanında ben öngörülebilir olmamayı da ekliyorum." ifadelerini kullanan Erhürman, pek çok şeyin öngörülmesinin mümkün olmamaya başladığının altını çizdi.

Erhürman, ADF'nin her zaman çok önemli bir misyonu gerçekleştirdiğini, dünyanın dört bir yanından diplomatları, yönetici kadroları, uzmanları bir araya getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yararlı görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

'KKTC, DIŞ POLİTİKASIYLA İLGİLİ TÜM ADIMLARINI TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇERİSİNDE ATIYOR'

"Biz zaten genelde çok yoğun temas halindeyiz. Koordinasyon Türk makamlarıyla günlük bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ben seçilmeden önce de seçildiğim gece de Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm adımların ve KKTC'nin dış politikasıyla ilgili tüm adımların Türkiye ile istişare içerisinde atıldığını, bugüne kadar tüm liderler döneminde böyle olduğunu, benim dönemimde bunun artarak devam edeceğini söylemiştim. Bu kadar yoğunluğun içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli bu konuda bizimle temas halinde kalmaya devam ediyor. Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve onların Kıbrıs sorunu üzerindeki gelişmeleri, etkilerini de konuşma fırsatı bulduk. Tam bir koordinasyon içerisinde olduğumuzu bir kez daha karşılıklı olarak tespit etme fırsatı bulduk."

Tufan Erhürman, ADF'de birçok temasta bulunduğunu aktardı.

'KIBRISLI TÜRKLER GÖRÜŞME MASASINA HAPSOLMA NİYETİNDE DEĞİL'

Kendileri için Kıbrıs sorununun çözümünün önemli olduğunu dile getiren Erhürman, bunun için de hiçbir zaman görüşmeden kaçan taraf olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih bize şunu öğretti ki görüşme masasının dışında da bir dünya var. Yani Kıbrıslı Türkler görüşme masasına hapsolma niyetinde değil. Orada iyi niyetle çözüme ulaşmak için her türlü çabayı göstermeye devam ederiz. Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsündeyiz. Görüşme içerisinde olduğumuz çok sayıda dost ve kardeş ülke var. Dolayısıyla onlarla da birlikte iş yapmaya, birlikte projeleri geliştirmeye, birlikte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz."

'BURAYA GELENLERİN HİÇBİRİSİ BURADA KALICI OLMAYACAK'

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Habertürk muhabiri Emre Karaca'nın sorularını da yanıtlayan Erhürman, "Bizim baştan beri yaptığımız bir uyarı var. (Güney Kıbrıs'a askeri yığınak) Gerçekçi olmadığını, nafile olduğunu, rasyonel olmadığını söyledik. Bu girişimleri, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir askeri gücü var, bu güce karşı bir denge unsuru oluşturma çabası" olarak tanımlıyorum. Benim de açık bir şekilde kendilerine uyarım vardı. Bu zaten nafile, gerçekleşebilecek bir şey değil. Ama "büyük abileri" çağıyorsunuz arkanızda dursun diye ama bu sizin başınızı belaya sokacağı gibi hiçbir dahlimiz olmadan bizim de başımızı belaya sokabilecek bir şey. Bununla ilgili çağrımızı çokça yaptık. Ama bunu bir şekilde duymazdan geldiler. Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi birtakım askeri, enerjiyle ilgili, hidrokarbonla ilgili anlaşmalar imzalamaya da devam ettiler. ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda hatta İspanya bile geldi ve bir şekilde Güney denizi fırkateynlerle doldu. Ama şu bir gerçek, buraya gelenlerin hiçbirisi burada kalıcı olmayacak. Çünkü Kıbrıs'ın statüsü neyi gerektiriyor şu anda; Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye eşit garantör ülkeler. Bunun dışındaki bir güvenlik algısı Kıbrıs'ın statüsüne uygun değil. Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Kıbrıs Türk halkının varlığı yok sayılarak bu tip anlaşmaların imzalanması Kıbrıs statüsüne uygun değildir." dedi.

'İSRAİL'İN YAYILMACI EMELLERİ GERÇEKLEŞMEYECEK'

İsrail'in bölgedeki yayılmacı adımlarına da değinen Erhürman, "İsrail'in bölgedeki yayılmacılığının ve artı bölgedeki agrasyonun, kurgulanan şiddetin bölgenin tamamı üzerinde olumsuz bir etkisi var. Bölge kalıcı istikrardan uzaklaşmış durumda. Savaş hukuku yok, temel insani değerler yok ortada. 21 bin çocuğun öldürüldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. İran'da çocukların okullarının bombalandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bunlar insanlık tarihine kara sayfalar olarak geçti. İsrail'in bölgedeki yayılmacı emellerinin hiçbir şekilde gerçekleşebilme ihtimali vermem. Hiç kimse bir diğerinin gücünü hafifsemesin.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜNÜ KİMSE HAFİFSEYEMEZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü zaten kimse hafifseyemez. Bu kuralsız, güce dayalı, tamamen menfaatler üzerine şekillenen düzen asla sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.