İrfan Can Kahveci kornerden attı, Kasımpaşa kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kornerden kaydetti. Hücum yönünün sağından korner kullanan İrfan Can Kahveci, etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 31'e yükseltti. Alanyaspor 33 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir-Kasımpaşa ve Alanyaspor-Samsunspor maçları oynanacak.

Maçtan dakikalar

Maçın ardından konuşan Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kötü başladık ama sonrasında istediğimizi uygulayan bir takım ortaya çıktı." dedi. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, "Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık." ifadesini kullandı.

36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

47. dakikada soldan ceza sahasına giren Ruan'ın çaprazdan yakın direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

60. dakikada Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti. Hücum yönünün sağından korner kullanan İrfan Can Kahveci, etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.