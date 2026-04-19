DÜNYA

İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indi

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi.

İslamabad'daki yetkililer, Pakistan'da ABD ile İran heyetleri arasında pazartesi günü yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'li "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın, İslamabad'a indiğini belirtti.

Geo News kanalının haberine göre, polis yetkilileri, ABD ile İran arasındaki ikinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

