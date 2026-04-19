Bursaspor 1. Lig'e yükseldi

Bursaspor 1. Lig'e yükseldi

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u 5-1 yenerek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, alt liglerden yükselişini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Bursa temsilcisi, sahadan da 5-1 galip ayrıldı. Bursaspor, bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Binlerce kişi koreografi yaptı

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı.

Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump "Barış anlaşması olacak" dedi, İran'ı böyle tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump "Barış anlaşması olacak" dedi, İran'ı böyle tehdit etti
İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı
İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Samsunspor-Beşiktaş Süper Lig maçı (canlı anlatım)
Samsunspor-Beşiktaş Süper Lig maçı (canlı anlatım)
Yeni haftanın hava durumu tahminleri! Yağış var mı?
Yeni haftanın hava durumu tahminleri! Yağış var mı?
Dijital mecraların etkileri nasıl kontrol altına alınacak? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aman dikkat
Dijital mecraların etkileri nasıl kontrol altına alınacak? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aman dikkat
İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indi
İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklama
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp evin kapısını kilitledi
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp evin kapısını kilitledi
Kredi kartı limitleri değişecek mi? BDDK son noktayı koydu
Kredi kartı limitleri değişecek mi? BDDK son noktayı koydu