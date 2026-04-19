Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün kapanış töreni gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’nda Gazze Barış Planı ve İran-ABD ateşkesi başlıklarının ele alındığını açıkladı. Bakan Fidan, "Biz İsrail gibi değiliz. Onlar GKRY ve Yunanistan’la bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederse bölge bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, 3 gün süren forumda küresel diplomasinin Antalya’da buluştuğunu belirterek, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ile 50 bakanın ağırlandığını söyledi.

Forumda 52 oturum gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, “150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katılım sağlandı. Farklı görüşler aynı masadaydı. Mevcut krizleri ele aldık ve somut adımları değerlendirdik” dedi.

"Dışarıdan kurtarıcı beklenmemeli"

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Dışarıdan kurtarıcı beklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

Gazze Barış Planı gündemdeydi

Gazze konusuna da değinen Fidan, 6 Müslüman ülkenin katıldığı toplantıda Gazze Barış Planı’nın ele alındığını belirterek, “Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla yapılan toplantılarda bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için somut adımların görüşüldüğünü aktaran Fidan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İran-ABD ateşkesi için 'iyimserim' mesajı

Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen ateşkes sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser olduğunu belirten Fidan, “Kimse ateşkes sonrası savaşın yeniden başlamasını istemiyor. İki haftalık sürede çözüm zor, ancak uzatma konusunda umutluyuz” dedi.

"İsrail'in yayılmacılığı küresel sorun"

İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanan Fidan, “ İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile askeri iş birlikleri var. Bu durumu görmezden gelemeyiz” dedi.

Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarının artık yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

Lübnan mesajı

Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Fidan, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun daha aktif olması gerektiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı! Mustafa Türkay Sonel'in lüks tatil paylaşımları dikkat çekti
Foto Galeri Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı! Mustafa Türkay Sonel'in lüks tatil paylaşımları dikkat çekti Galeriye Gözat
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp evin kapısını kilitledi
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp evin kapısını kilitledi
Kredi kartı limitleri değişecek mi? BDDK son noktayı koydu
Kredi kartı limitleri değişecek mi? BDDK son noktayı koydu
Bakanlıktan bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Bakanlıktan bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İşçi servisi apartman bahçesine düştü
İşçi servisi apartman bahçesine düştü
Gülistan Doku'nun ailesi konuştu: Kızımın bir mezarı olsun
Gülistan Doku'nun ailesi konuştu: Kızımın bir mezarı olsun
Hatay'da emekli öğretmen milyonlarca liralık servetini kaybetmekten son anda kurtuldu
Hatay'da emekli öğretmen milyonlarca liralık servetini kaybetmekten son anda kurtuldu
Gelinlik denemek de artık ücretli! Fiyatlara bakın
Gelinlik denemek de artık ücretli! Fiyatlara bakın
AK Partili Zorlu'dan Antalya Diplomasi Forumu değerlendirmesi
AK Partili Zorlu'dan Antalya Diplomasi Forumu değerlendirmesi
Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken karar
Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken karar
Bulgaristan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı
Bulgaristan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan araçta 2 kişi can verdi
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan araçta 2 kişi can verdi