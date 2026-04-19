Gelinlik denemek de artık ücretli! Fiyatlara bakın

Yazın düğün yapacaklar şimdiden gelinlik araştırmasına girmişken son dönemde gelinlik denemek için bile fiyat talep edilmesi dikkat çekiyor.

Abone ol

Dükkan dükkan gezip en sevdiği gelinliği denemek isteyen gelin adaylarını ve damat adaylarını son yıllarda düşündüren bir konu var; o da gelinlik deneme ücreti.

5000 TL TALEP EDEN VAR

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da birkaç yıldır bazı moda evleri gelinliği denemek için ücret talep ediyor. Ücretler semte göre değişiyor. Kimi 500 TL, kimi 1000 TL, kimi 3000 TL, kimi 5000 TL talep ediyor.

Bir vatandaş "Nişan kıyafetimde de ben öyle çok karşılaştım. Denediğiniz kıyafete göre deneme ücreti veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"3 DENEME ÜCRETSİZ, SONRASI ÜCRETLİ" DİYEN VAR

Bazı firmalarda üç denemenin ücretsiz olduğu belirtilirken ondan sonraki denemelerin her birine fiyat istenildiği aktarıldı.

Bu sene gelinlik fiyatlarının 30 bin TL'den başladığı 200 bin TL'ye kadar çıktığı kaydedildi. Kiralamak istendiğinde ise modeline göre fiyatın 25.000 liradan başladığı belirtildi.