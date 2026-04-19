Burdur'da kaybolan adamın cesedine ulaşıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Düden köyündeki evinden mantar toplamak için ayrılan Hasan Hüseyin Karan'dan (61) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Karan'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Karan'ın cenazesi incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.