BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,82
ALTIN 6.966,26
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken karar

Trabzonspor Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan elim olayların ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı hadiselerin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ayrıca kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan Atay Aktuğ'un vefat haberini de büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara ve Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta aileleri olmak üzere milletimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletçe ve camia olarak bu hassas süreç nedeniyle, RAMS Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde stadyumumuzda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
