Gülistan Doku'nun ailesi konuştu: Kızımın bir mezarı olsun

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 zanlının tutuklanmasıyla ilgili anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, gazetecilere, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi.

Başsavcı Ebru Cansu'ya güvendiklerini ifade eden Doku, "Adalete inanıyoruz. Bunların (zanlıların) da en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz." dedi.

"Bir mezarı da olsun"

Anne Bedriye Doku da Başsavcı Ebru Cansu'nun kızının katilini bulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, bir Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. Ebru savcıya ne desem azdır, teşekkürü orada bırak, onun ayağını öpüyorum. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum."

Öte yandan, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Tunceli Adliyesi önüne gelerek Doku ailesine destek verdi.

10 zanlı tutuklanmıştı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli'de jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.