Bulgaristan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı

Bulgaristan'da seçmenler, genel seçim için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, son 5 yılda 8'incisi düzenlenen seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde 12 bin civarında, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları, yüzde 4 olan seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun aşabileceğini gösterdi.

Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB), Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Vızrajdane (Diriliş) partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçime katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı. Son anketler, bu kez seçimlere katılımın yüzde 50-60 aralığında olabileceğini gösteriyor.

240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan araçta 2 kişi can verdi
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan araçta 2 kişi can verdi
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın antrenörü ve takım arkadaşları hüzünlü
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın antrenörü ve takım arkadaşları hüzünlü
AFAD duyurdu! Deprem oldu bir çok ilde hissedildi
AFAD duyurdu! Deprem oldu bir çok ilde hissedildi
İran: Temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik endişe bulunmuyor
İran: Temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik endişe bulunmuyor
Sıfır Atık’a Green World Awards’tan ‘Yeşil Dünya Şampiyonluğu’ Ödülü
Sıfır Atık’a Green World Awards’tan ‘Yeşil Dünya Şampiyonluğu’ Ödülü
Burdur'da kaybolan adamın cesedine ulaşıldı
Burdur'da kaybolan adamın cesedine ulaşıldı
Sosyal medya trendleri cildi yaşlandırıyor
Sosyal medya trendleri cildi yaşlandırıyor
3 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek
3 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek
İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump imzaladı! Mahkeme kararı olmaksızın...
ABD Başkanı Donald Trump imzaladı! Mahkeme kararı olmaksızın...
Bariyere çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
Bariyere çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü