Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın antrenörü ve takım arkadaşları hüzünlü

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in hafta sonları düzenli olarak gittiği futbol okulunda hüzün hakim.

Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi Bayram'ın saldırıda yaşamını yitirmesi, futbol okulundaki antrenörü ve takım arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Futbol okulunda bu hafta sonu gerçekleştirilen antrenman, hüzünlü geçti.

Futbol okulunun genel koordinatörü ve antrenörü Bahtiyar Dolma, AA muhabirine, Bayram Nabi Şişik'in spor disiplini yüksek bir çocuk olduğunu söyledi.

Öğrencisinin her zaman neşeli olduğunu ifade eden Dolma, "Bayram, çok güler yüzlü bir çocuktu. Antrenman kaçırmaz, her zaman erken gelirdi. Genelde sağ bekte oynatırdım ama kendisini sola atardı. 'Hocam burada daha iyi hissediyorum.' derdi. Gülüşünden dolayı kızamazdım." dedi.

"Babası da 'Yeni krampon aldım' demişti

Bahtiyar Dolma, Bayram'ın derslerinde de başarılı ve öz güvenli bir öğrenci olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayram, derslerinde de çok başarılıydı. Rabb'im cennetine alsın inşallah. Ben iyi bir Galatasaraylıyım, kendisi de çok iyi bir Fenerbahçeli. Arda Güler'i çok severdi. 'Fenerbahçe şampiyon olsun' derdi sürekli hatta buraya da üzerinde Fenerbahçe tişörtüyle gelir, sonradan bizim Inter Akademi'nin formasını giyerdi. Şampiyonluğunu da çok görmek istiyordu. Yaşasaydı şu an antrenmanda olacaktı. Dün babası da 'Yeni krampon aldım' demişti yani bugün antrenmana gelecekti. Bilmiyorum yani çok zor."

"Şutlarımızı karşılaştırırdık"

Bayram Nabi'nin 9 yaşındaki takım arkadaşı Ömer Fethi Yaprak da yakın arkadaşı ile sürekli futbol üzerine konuştuklarını ve birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Yaprak, "İyi bir çocuktu. Okul saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Haberi alınca gerçekten bayağı üzüldüm. Çok seviyordum onu. Hep aynı takımdaydık. Hep böyle çalışmalar yapardık. Mekanı cennet olsun. Kendi aramızda futbol konuşur, şutlarımızı karşılaştırırdık." diye konuştu.

