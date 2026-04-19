Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp evin kapısını kilitledi

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan V.E. (32) ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla S.E'yi yaralayıp, evin kapısını kilitleyerek kaçtı.

Evin kapı kilidini kırarak içeri giren ekipler, yaralı kadını ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.