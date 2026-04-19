Gülistan Doku soruşturmasında tutuklandı! Mustafa Türkay Sonel'in lüks tatil paylaşımları dikkat çekti
Tunceli'de altı yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tatil fotoğrafları paylaşıp hayatına olağan şekilde devam ettiği ortaya çıktı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntı tartışma yarattı.
Bu kapsamda "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Doku'nun kaybolduğu 2020'den günümüze kadar yaptığı paylaşımlarda lüks tatil görüntülerine yer verdiği ve günlük yaşamına olağan şekilde devam ettiği görüldü.
Anne doku 'tatile döndermiş' diyerek isyan etmişti
Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu ifade etmişti. Bedriye Doku, Tuncay Sonel'e yönelik, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş" demişti.