BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,82
ALTIN 6.966,26
HABER /  SPOR

Erzurumspor 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de!

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, Amed SK’nın Bandırmaspor’a 2-0 yenilmesiyle 79 puana ulaşarak Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Abone ol

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi. 

Erzurumspor, karşılaşmanın 4'ncü dakikasında Mustafa Fettahoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bodrum FK, 55'te Ali Habeşoğlu ile skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Amed SK'nın Bandırmaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasıyla birlikte Dadaşlar, 79 puanla şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Maç sonrası Erzurumspor FK'lı oyuncular, taraftarların bulunduğu tribüne giderek büyük sevinç yaşadı.

Son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurum FK, 5 yıllık aranın ardından Serkan Özbalta yönetiminde yeniden Süper Lig'e dönmüş oldu.

ŞEHİR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından takımın Süper Lig'e çıkmasını garantilemesi nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, halay çekti. Bazı taraftarlar ise Cumhuriyet Caddesi'nden araçlarıyla konvoy yaptı, korna çalarak şehri turladı.

BAKAN BAK'TAN ERZURUM'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

