Ugandalı general yine haddini aştı! Tepki çeken Türkiye sözleri...

Abone ol

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin üstlendiği dev demiryolu projesini iptal ettirme çağrısında bulundu.

"TÜRK ŞİRKETİYLE SÖZLEŞMEMİZİ İPTAL EDECEĞİZ"

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan ve son dönemin tartışmalı figürleri arasında yer alan General Kainerugaba, Doğu Afrika'nın en hayati ticaret damarlarından biri olan Hızlı Tren (SGR) projesini üstlenen Türk inşaat firmasını açıkça hedef aldı. Sosyal medya üzerinden babası Museveni'ye seslenen Kainerugaba, "Mzee ile konuşacağım, SGR için Türk şirketiyle olan sözleşmemizi iptal edeceğiz. Daha az paraya daha iyi iş çıkaracak birçok Çinli şirketim var." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HAKKINDA ALÇAK SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik bu çıkışı ilk değil. Daha önce Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat talep eden General, sosyal medya üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda konuyu daha da ileri taşıyarak, "Türkiye'nin en güzel kadınıyla evlenmek istediğini" ilan etmişti. Türk kamuoyunda büyük tepki toplayan bu ifadelerin ardından Kainerugaba, gelen baskılar üzerine söz konusu paylaşımlarını silmek zorunda kalmıştı.

DİPLOMATİK TEMASLAR SOSYAL MEDYA GÖLGESİNDE KALDI

Krizin zamanlaması ise diplomatik çevrelerde dikkat çekti. General Kainerugaba bu tehditleri savurduğu sırada, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo ikili ilişkileri onarmak ve diplomatik köprüleri yeniden inşa etmek amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Türkiye'de temaslar yürüten Bakan Odongo'nun çabalarının, Kainerugaba'nın sosyal medya üzerinden yürüttüğü bu söylemlerle gölgelendiği değerlendiriliyor.