Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da yaşanan saldırıya ilişkin sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle araştırılması için teftiş kurulunun inceleme ve soruşturmasının sürdüğünü, sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

