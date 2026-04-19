ABD Başkanı Donald Trump "Barış anlaşması olacak" dedi, İran'ı böyle tehdit etti

ABD Başkanı Trump, İran’la Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken barış anlaşmasının “olacağını” söyledi. İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, müzakereler için ABD heyetinin Pakistan’a hareket ettiğini açıkladı. “Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, aksi halde İran’ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini ifade etti.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerginliği ve olası müzakereler gündemden düşmüyor. ABD Başkanı Trump ABC kanalına konuştu, İran ile barış anlaşması için “olacak” dedi. Trump, “İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak yine de barış anlaşmasına varılabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Amerikan heyetinin Pakistan'a hareket ettiğini, yarın akşam müzakereler için orada olacaklarını söyledi. “Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler” diyen Trump, İran'ın kabul etmemesi halinde, ülkedeki tüm enerji santrallerinin ve köprülerinin ABD tarafından yıkılacağını söyledi.

"Artık efendi adam olmak yok"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Çok adil ve makul bir "anlaşma sunuyoruz. Umarım kabul ederler çünkü etmezlerse, ABD İran’daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek. Artık efendi adam olmak yok. Hızla çökecekler, kolayca çökecekler ve eğer bu anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran’a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır.”

"Tüm ülke havaya uçacak"

Fox News'e konuşan Trump: "İran eğer bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin boğaza uyguladığı abluka sürerken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi . Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.

"Trump'ın açıklamalarının geçerliliği yok"

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ama aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan: O kim ki bir ulusu haklarından mahrum ediyor?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, "Trump, İran'ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suçtan dolayı olduğunu belirtmiyor. O kim ki bir ulusu haklarından mahrum ediyor?" ifadelerini kullandı.

Hürmüz'den geçmeye çalışan 2 tanker geri çevrildi

İran'ın Tasnim haber ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tankeri uyarıda bulunduktan sonra geri çevirdiğini söyledi. Botsvana ve Angola bandıralı olduğu belirtilen gemilerin geçişini "izinsiz" olarak nitelendirilen İran'ın uyarısının ardından gemilerin rota değiştirdiği belirtildi.

Tasnim ayrıca İran'ın kuzeybatısında, aralarında iki yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu kişileri casuslukla itham ederek tutukladığını açıkladı. Uyrukları açıklanmayan yabancıların Starlink gibi uydu ekipmanları ithal etmekle suçlandığı ifade edildi.

"Abluka ateşkes ihlalidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına ve sahillerine uyguladığı ablukayı ateşkes ihlali olarak değerlendirdi. Bekayi, X üzerinden yaptığı paylaşımda abluka için “kanunsuzca ve suç” ifadelerini kullandı.