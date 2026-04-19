Papa Leo tepkisi olay olmuştu! Oval Ofis’te İncil'den bölümler okuyacak...
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te İncil’den bölümler okuyacak. Bu hamle, Trump’ın son günlerde Papa 14. Leo’ya yönelik sert eleştirileri ve kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaşıp silmesinin ardından geliyor…
“Amerika İncil Okuyor” (America Reads The Bible) adlı etkinlik organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan Salı günü yerel saatle 18.00 sularında Oval Ofis’ten yayınlanacak video mesajla İncil’den bölümler okuyacak.
Trump’ın söz konusu İncil okuma etkinliğine katılımının zamanlaması dikkat çekici.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya yönelik eleştirilerde bulunmuş; kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaşıp, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı silmişti.
Organizatörlerin açıklamalarına göre Trump, İncil’den şu bölümü de okuyacak:“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.”