Samsunspor-Beşiktaş Süper Lig maçı (canlı anlatım)

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Thomas Fink'in yönetimindeki Samsunspor ile Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Samsunspor- Beşiktaş mücadelesi bugün saat 17.00'de başladı. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor ve hakem Gürcan Hasova tarafından yönetiliyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.

Samsunspor 0 - 0 Beşiktaş

34'Orkun, ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı hakem müdahalenin topa olduğunu işaret etti.

29'Orkun'un ön direkteki Uduokhai'ye kestiği ortada Uduokhai topu arka alandaki arkadaşlarına çevirmek istedi ancak Samsunspor savunması izin vermedi.

25'Ntcham, topu Emre'ye gönderdi. Emre'nin yerden gönderdiği pasa Uduokhai dokunarak uzaklaştırmayı başardı.

22'Ntcham'ın ceza sahası içerisinde çıkardığı şutu Ersin sektirdi, Mouandilmadji'nin kovaladığı topa tekrar Ersin müdahale etti ve ardından sakatlık yaşadı.

15'Orta alanda Orkun'a yapılan harekete hakem faul düdüğü çaldı.

13'Cengiz Ünder, ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta çerçeveyi tutturamadı.

7'Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Oh'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

2'Murillo, arka direğe doğru bir orta denedi ancak kaleci Okan Koçuk topu kontrol etti.

1'Mücadelede ilk düdük geldi.

Samsunspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El-Bilal Toure, Oh.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakem: Gürcan Hasova

Saat: 17:00

Yayın: beIN SPORTS 1