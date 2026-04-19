Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından eli boş döndü

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Samsunspor'un gollerini 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydederken Beşiktaş'ın tek golünü 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani attı. Bu gol, Asllani'nin Beşiktaş kariyerindeki ilk golü oldu.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve ligde 42 puanla 7. sırada yer aldı. Beşiktaş ise son 6 maçta 3. mağlubiyetini alarak 55 puanda kaldı ve 4. sıradaki yerini korudu

Samsunspor 2 - 1 Beşiktaş

90'Mücadele Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

90'Mücadelenin sonuna 5 dakika duraklama ilave edildi.

49'GOL! Beşiktaş'ta penaltı atışı için topun başına geçen Kristjan Asllani, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.

90'PENALTI! Cerny'nin kurtarmak istediği topa Tomasson'un elle müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

85'Cerny, ceza sahası içerisinde ilk çalımını attı ancak ikincisinden önce Samsunspor savunması topa müdahale etti.

79'Rashica'nın ceza alanı dışında yaptığı sert şutu Okan, kurtarmayı başardı.

63'Ceza sahası içerisinde arkaya seken topa Holse kafa vuruşu yaptı, Ersin topu kornere çeldi.

56'GOL! Ev sahibi ekipte bu kez de Tanguy Coulibaly, ceza alanı dışından çektiği şutta ağları havalandırmayı başardı.

54'Coulibaly, ceza sahası içerisinde çalım denerken Beşiktaşlı futbolcu müdahale etti. Samsunspor müdahalenin el ile yapıldığına dair itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi.

49'GOL! Samsunspor'da Carlo Holse, ceza alanı dışından yaptığı harika vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

46'İkinci yarı başladı.

Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

42'Uduokhai, Zeki ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı hakem devam ettirdi.

34'Orkun, ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı hakem müdahalenin topa olduğunu işaret etti.

29'Orkun'un ön direkteki Uduokhai'ye kestiği ortada Uduokhai topu arka alandaki arkadaşlarına çevirmek istedi ancak Samsunspor savunması izin vermedi.

25'Ntcham, topu Emre'ye gönderdi. Emre'nin yerden gönderdiği pasa Uduokhai dokunarak uzaklaştırmayı başardı.

22'Ntcham'ın ceza sahası içerisinde çıkardığı şutu Ersin sektirdi, Mouandilmadji'nin kovaladığı topa tekrar Ersin müdahale etti ve ardından sakatlık yaşadı.

15'Orta alanda Orkun'a yapılan harekete hakem faul düdüğü çaldı.

13'Cengiz Ünder, ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta çerçeveyi tutturamadı.

7'Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Oh'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

2'Murillo, arka direğe doğru bir orta denedi ancak kaleci Okan Koçuk topu kontrol etti.

1'Mücadelede ilk düdük geldi.

Samsunspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El-Bilal Toure, Oh.