Trabzonspor - Başakşehir / Canlı anlatım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanan kritik karşılaşmada bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Trabzonspor 0 - 0 Başakşehir
1'İlk düdük çaldı ve maça Başakşehir başladı.
Trabzonspor - Başakşehir ilk 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ
Trabzonspor: Onana, Savic, Chıbuıke, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Ligde oynadığı 29 maç sonunda topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan bordo-mavililerin 6 maçlık müthiş galibiyet serisi sona ermişti. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Başakşehir'i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA PEŞİNDE
Konuk ekip Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için zorlu Karadeniz deplasmanından puanla dönmek istiyor.