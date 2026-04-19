Trabzonspor Başakşehir karşısında 90+3'te yıkıldı!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 73. dakikada Augusto ile öne geçerken, konuk ekip Başakşehir 90+3’te Selke’nin golüyle beraberliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bordo-mavili ekibin golünü 73'te Augusto kaydetti. Başakşehir'in golü ise 90+3'te Selke'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puana, Başakşehir ise 48 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor 1 - 1 Başakşehir

90'Karşılaşma 1-1 sona erdi.

90'GOL! Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

73'GOL! Augusto topu ağlara gönderdi. Mustafa Eskihellaç, savunmadan aldığı topu rakip ceza sahası yayı üstüne kadar taşıdı ve savunmanın arkasına sarkan Augusto'yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

72'Trabzonspor bu bölümde baskısını iyice artırmak istiyor.

70'VAR ile konuşan hakem oyunu devam ettirdi.

70'Trabzon'da Augusto ceza sahasında yerde kaldı. Bordo-mavili ekip penaltı bekliyor. Hakem oyunu durdurdu ve VAR ile iletişim kurdu.

59'Sol kanattan yapılan ortaya Augusto dokundu. Kaleciyi geçen top direğin dibinden dışarı çıktı.

56'Zubkov'un ceza sahası dışından vuruşu savunmaya çarparak az farkla dışarı çıktı.

52'Sol taraftan ceza sahasına giren Brnic, topu arka direkte boşta olan arkadaşına aktarmaya çalıştı. Son anda Savic araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

36'Sol taraftan Brnic'in yaptığı orta savunmadan sekti ve Onur Bulut'un önünde düştü. Onur'un yakın direğe çok sert vuruşunu son anda Onana kornere çeldi.

23'Sol kanattan hareketlenen Kazımcan'ın içeri çevirdiği topu Savic kornere attı.

18'Sağ taraftan Pina'nın yaptığı ortaya Onuachu'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

14'Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Onuachu kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

9'Başakşehir köşe vuruşu kullanacak.

5'Trabzonspor, ilk bölümlerde özellikle Pina'nın kanadını kullanmaya çalışıyor.

1'İlk düdük çaldı ve maça Başakşehir başladı.

Trabzonspor - Başakşehir ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Savic, Chıbuıke, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu