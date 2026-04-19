Fatih Tekke’den öz eleştiri: Bugün ilk defa söylüyorum...

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, son dakikada gelen golle kaybedilen 2 puan nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Tekke, maçın son bölümündeki hatanın sorumluluğunu üstlenerek “Bu hata bana ait” ifadelerini kullanırken, takımın genel performansını ve oyuncuların mücadelesini takdir etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer puanını 65 yaptı.

Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke, beIN SPORTS'a değerlendirmelerde bulundu.

2 puan kaybettiklerini ifade eden Fatih Tekke, "Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan dahaüzücüydü oyun olarak." dedi.

"BU HATA BANA AİT"

"Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım."

"PENALTI POZİSYONU DA VAR..."

"2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı. 1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum. Daha iyi olabilirdik ama bu takımda Batagov yok, Folcarelli yok, Muçi bir antrenmana çıktı... Bizim takımımız bu. Bu çocuklar çok iyi şeyler yaptılar. Bugün çok üzücü 2 puan kaybı ama belki de 1 puan. Böyle düşünüyorum ben. Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası."

