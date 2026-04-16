Okullar tamamen boşaldı! İran'da uzaktan eğitime geçildi...

İran’da okulların ikinci bir duyuruya kadar çevrim içi eğitime devam etmesi kararı, ülkede süren ciddi altyapı ve güvenlik sorunlarının gölgesinde alındı. Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde uzaktan eğitimin sürdüğünü açıklarken, yüz yüze eğitime geçiş için en az 3 gün önceden bilgilendirme yapılacağını duyurdu.