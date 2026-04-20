Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Arjantin'de düzenlenen Güney Amerika Rallisi'nde bir aracın takla atarak seyircilerin arasına savrulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı araç, takla atarak seyircilerin arasına savruldu. Kazada, seyircilerden 25 yaşındaki 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Final etabı iptal edildi
Kazanın ardından final etabı iptal edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.