Ukrayna’dan Türkiye’de zirve çağrısı: Başvuruda bulunduk

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir araya gelmesi için Türk makamlarına başvurduklarını açıkladı.

Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'daki temaslarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. ADF kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlatan Sybiha, "Savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak benim için bu, yeni ortaklıklar geliştirme ve kurma fırsatıdır. Çok taraflı platformlarda bu kadar çok görüşme talebi aldığımı hatırlamıyorum." dedi. Ülkesinin dünyanın ilgi merkezinde kalması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Sybiha, ADF'nin bunun için önemli bir platform olduğuna işaret etti.

TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ YÜZDE 40 ARTTI

İki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin giderek derinleştiğine dikkat çeken Sybiha, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor." diye konuştu.

Ekonomik verilere de değinen Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA-TÜRKİYE-SURİYE ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ FORMATI

Türkiye'nin bölgesel gücünün altını çizen Sybiha, konuya "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." sözleriyle işaret etti.

Geçmişte Türkiye'de büyükelçi olarak görev yaptığını hatırlatan Sybiha, "Çok büyük değer verdiğim Türk diplomasisinin hem resmi hem de perde arkasında nasıl çalıştığını biliyorum. Çok etkililer." değerlendirmesinde bulundu.

BU GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ, TEK SORUN PUTİN'İN SAKLANMASI

Barış sürecine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla tarihi bir zirve planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Putin düzeyinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın da olası katılımıyla bir görüşme düzenleme ihtimalini değerlendirmesi için başvurduk. Bu görüşmeye hazırız. Tek sorun; Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye'nin rolünü umuyoruz."