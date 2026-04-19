İran’dan füze ve İHA mesajı: Fırlatma rampalarımızı...

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımladı.

Görüntülerde, yer altı tesislerinde konuşlu İHA’lar, füzeler ve fırlatma sistemlerinin yanı sıra yerden yere füze sistemlerine ait unsurlar yer aldı.

Musevi, paylaşımda yer alan açıklamada, "Ateşkes sürecinde, füze ve İHA fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır. Düşmanın bu tür bir kapasiteyi oluşturmakta yetersiz olduğunu biliyoruz ve bu nedenle mühimmatlarını dünyanın öbür ucundan parça parça temin etmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ ŞARTI

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde müzakerelere katılmayacak.

Haberde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı’nda devam eden ablukadan dolayı İran’ın Pakistan’a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi. ​​​​​​​

İLK TURLARDA ANLAŞMAYA VARILAMADI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.