Çalık Holding'in acı günü! İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık 94 yaşında hayatını kaybetti.

Tekstil sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan iş insanı Mahmut Çalık vefat etti. Vefat haberi, Çalık Holding'in açıklamasıyla duyuruldu.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Taziyeler, yarın itibarıyla 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edilecek.

MAHMUT ÇALIK KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden olan ve 1932 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Mahmut Çalık, 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Malatya'ya bölgenin ilk sanayi tesislerini kazandıran ve Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan Çalık, Ege Üniversitesi tarafından 2010 yılında düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda "Duayen Tekstilci Ödülü" aldı.

Hayırsever kişiliğiyle de topluma fayda sağlama hedefiyle çalışan Çalık, 1993'te rahmetli babası adına yaptırdığı Malatya Hasan Çalık Hastanesi'ni, 2012'de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni kente kazandırdı.

Çalık, 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü, 2012 yılında da kendisine Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.