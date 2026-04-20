Çalık Holding'in acı günü! İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti

Çalık Holding'in acı günü! İş insanı Mahmut Çalık hayatını kaybetti

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık 94 yaşında hayatını kaybetti.

Tekstil sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan iş insanı Mahmut Çalık vefat etti. Vefat haberi, Çalık Holding'in açıklamasıyla duyuruldu.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Taziyeler, yarın itibarıyla 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edilecek.

MAHMUT ÇALIK KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden olan ve 1932 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Mahmut Çalık, 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Malatya'ya bölgenin ilk sanayi tesislerini kazandıran ve Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan Çalık, Ege Üniversitesi tarafından 2010 yılında düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda "Duayen Tekstilci Ödülü" aldı.

Hayırsever kişiliğiyle de topluma fayda sağlama hedefiyle çalışan Çalık, 1993'te rahmetli babası adına yaptırdığı Malatya Hasan Çalık Hastanesi'ni, 2012'de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi'ni kente kazandırdı.

Çalık, 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü, 2012 yılında da kendisine Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor, hangi kararlar alınacak?
Saldırılar sonrası okul yöneticileri görevden alınmıştı! Nedeni ortaya çıktı...
Saldırılar sonrası okul yöneticileri görevden alınmıştı! Nedeni ortaya çıktı...
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapanlara gözaltı kararı
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapanlara gözaltı kararı
Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"
Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 25 şüpheli daha yakalandı
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 25 şüpheli daha yakalandı
İran duyurdu: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi
İran duyurdu: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi
Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi
Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi
Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı
Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı
Trump duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Trump duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var