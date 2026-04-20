BIST 14.588
DOLAR 44,88
EURO 52,82
ALTIN 6.903,84
HABER /  GÜNCEL

Saldırılar sonrası okul yöneticileri görevden alınmıştı! Nedeni ortaya çıktı...

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından, katil Aras Mersinli’nin çantasını her gün kontrol eden okul yönetiminin olaydan 1 ay önce baskıyla görevden alındığı iddia edilmişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Yönetim değişikliğinin, öğrenci notlarında usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta infial yaratan okul saldırısının ardından, saldırıdan aylar önce okul yönetiminin değişmiş olması siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. İYİ Parti’nin “Liyakatli kadrolar neden tasfiye edildi?” sorusuyla gündeme taşıdığı olayın arka planında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.

NOT USULSÜZLÜĞÜ İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, okul yönetimine yönelik görevden alma süreci bir soruşturma kapsamında yürütüldü. Okul müdürü ve iki müdür yardımcısı hakkında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler alındı. İddialarda, yöneticilerin aynı okulda eğitim gören kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttikleri öne sürüldü. Öğretmenlerin şikâyeti üzerine başlatılan inceleme kapsamında müfettişler ön rapor hazırladı.

YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Hazırlanan rapor doğrultusunda, okul müdürü ile iki müdür yardımcısının yöneticilik görevlerine son verildi. Söz konusu isimler öğretmen olarak farklı okullara atandı. İddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

“NORM FAZLASI” AÇIKLAMASI

Okulda görev yapan iki öğretmenin başka okullara atanmasının ise “norm fazlası” uygulaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yetkililer, bu işlemin Türkiye genelinde rutin olarak uygulandığını vurguladı.

Öte yandan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un da görevinden ayrıldığı bildirildi. Eğitim camiasında, önümüzdeki süreçte benzer görev değişikliklerinin yaşanabileceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Oniki Şubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın, olayda evde bulunan babasına ait 5 adet silahı kullandığı belirlenmişti. Gelişmeler üzerine gözaltına alınan baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapanlara gözaltı kararı
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşımlar yapanlara gözaltı kararı
Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"
Eski Tunceli valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: "Eski Vali bana bir zarf verdi"
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 25 şüpheli daha yakalandı
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 25 şüpheli daha yakalandı
İran duyurdu: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi
İran duyurdu: Silahlı kuvvetler ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi
Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi
Barış Yarkadaş'dan CHP'ye 'Özkan Yalım' eleştirisi
Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı
Dehşet! TikTok fenomeni kadın canlı yayın açıp kadın bıçakladı
Trump duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Trump duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Ralli aracı seyircinin arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Netanyahu’dan İran mesajı: Henüz işimiz bitmedi
Netanyahu’dan İran mesajı: Henüz işimiz bitmedi
Ukrayna’dan Türkiye’de zirve çağrısı: Başvuruda bulunduk
Ukrayna’dan Türkiye’de zirve çağrısı: Başvuruda bulunduk
Trump duyurdu: İran gemisini vurduk!
Trump duyurdu: İran gemisini vurduk!