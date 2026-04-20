BIST 14.588
DOLAR 44,88
EURO 52,82
ALTIN 6.903,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesti cezayı yedi

Samsun'da yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Şehirler arası yolcu otobüsü, seyir halindeyken siyah renkli araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücünün, otobüs şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücü D.K'ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü belgesine iki ay el konuldu, kullandığı araç iki ay trafikten menedilerek otoparka çekildi.

